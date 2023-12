El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se refirió a las responsabilidades que tendrá el presidente electo Javier Milei y advirtió que “ya no es un panelista de televisión”.

Recordó asimismo que fue compañero del nuevo mandatario en la Universidad de Belgrano, mientras estudiaban Economía: “Fuimos compañeros de cursada y estudiábamos juntos. Trabamos una relación y con el tiempo le perdí el rastro”.

“En ese momento no lo veía Presidente de Argentina, como él no me veía intendente. Y cuando Milei vuelve a irrumpir en la política, volvimos a conversar”, expresó en declaraciones a CNN Radio.

A su vez afirmó que Milei lo recibió en el Hotel Libertador, marco que aprovechó para darle su punto de vista sobre la actualidad de la provincia de Buenos Aires, sobre la que afirmó: “Me preocupa el Conurbano y me preocupa que seamos Rosario”.

“Se mantiene nuestra pasión por la economía, si bien no tenemos coincidencias en todo”, matizó Valenzuela.

“Los argentinos votaron a Javier Milei diciendo que va a desarmar la trampa populista y él tiene las cosas claras sobre las reformas que quiere hacer. Lo que dijo en la campaña lo va a hacer”, acotó, al tiempo que consignó que el líder libertario “entendió que necesita una gobernabilidad para transformar lo que quiere modificar”.

Finalmente, aclaró que “esto no es una coalición; esto no es como Juntos por el Cambio y no me parece cogobierno lo de Patricia Bullrich”.

“Es una decisión de Milei si va a haber más personas de Juntos por el Cambio y el PRO en su Gobierno”, cerró.