La autocrítica de Juan Zabaleta: “Perdimos porque dejamos un quilombo bárbaro”

En una especie de autocrítica del Gobierno de Unión por la Patria, que cayó en el ballotage y, por ende, perdió la posibilidad de darle continuidad al proyecto encarnado en la figura de Sergio Massa, el todavía intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, dijo que “perdimos porque dejamos un quilombo bárbaro”.

Durante su participación en el programa La última cena, que conduce Alejandro Fantino por Canal 9, el alcalde en retirada dijo que “hace más de un año que no se hablan el presidente (Alberto Fernández) y la vice (Cristina Fernández de Kirchner)”.

Y en ese marco de (auto)críticas, agregó que “el ministro político (Wado de Pedro, al frente del Ministerio del Interior) estuvo en tensión con el Presidente más de un año y medio”.

“Todo eso no puede funcionar, y para mí hay una definición muy simple, si la política no está ordenada la economía no se ordena tampoco… es un conjunto de situaciones”, y agregó que “nuestro Gobierno era tirarse un microfonazo tras otro, hablarse al oído, hablar para adentro, cuando el debate era que un jubilado no puede comprar un kilo de pan, y que un kilo de tomates vale dos lucas maestro”.

Ante la intervención del periodista Diego Moranzoni, también invitado al programa, quien dijo que “a eso la gente no lo sabía”, lo cruzó: “Sí lo sabía, no compremos por tonta a la sociedad, al que labura, al que se levanta a las 5 de la mañana”, indicó.

Y luego subrayó que “antes del desafío de ‘querer enamorar a los pibes’, hoy hay un gobierno que arranca el 10 de diciembre y yo quiero que (a Javier Milei) le vaya bien, pero está anunciando medidas muy duras, porque cuando vos sacás un subsidio, aumenta el boleto del colectivo, y el salario es el mismo”.

En una semana Zabaleta se irá a su casa ya que perdió en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) de UP con Damián Selci, quien a su vez ganó en las elecciones generales del 22 de octubre y será su sucesor al frente de la Municipalidad de Hurlingham. Entre los años 2021 y 2022 fue ministro de Desarrollo Social de la Nación del gobierno que deja “un quilombo bárbaro”.