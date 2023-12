Política | 4 dic 2023 Autocrítica “Hay que ser muy pelotudo para no darse cuenta que no hicimos las cosas bien” El saliente ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió que “las cosas no salieron como esperábamos” y llamó a “preparar con fuerza el peronismo de verdad”.

Aníbal Fernández.