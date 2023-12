Puan: el intendente se mandó a mudar y no está la plata de los sueldos

Se desconoce el paradero del intendente saliente de Puan, Facundo Castelli, quien abandonó la localidad y no estará este jueves en la asunción de su sucesor, Diego Reyes, también de Juntos por el Cambio.

Más allá de esta desprolijidad, lo realmente grave es que no habría fondos en las arcas municipales para afrontar compromisos básicos como los sueldos de los empleados.

El Ejecutivo de Puan necesita 600 millones para pagar los sueldos y 300 millones para el pago a proveedores, pero el tesoro se encuentra, al momento, con un saldo negativo de 100 millones.

La representante gremial de los trabajadores municipales, Nelba Juárez, dijo en el aire de LU2 que “se adeuda noviembre, no lo cobramos y no lo vamos a cobrar, eso es lo más triste. Ni hablemos de aguinaldos, estamos atrasadísimos”.

“Esto fue desviado para otro tipo de cuentas. No sabemos a qué se atribuye, no nos dio explicaciones. No nos pudimos comunicar nunca más con el intendente”, sentenció.

Vale reseñar que el radical Castelli ejerció la intendencia puanense desde 2011 y este año perdió ampliamente en las primarias de agosto con Reyes.

Justamente el alcalde electo apuntó contra su antecesor porque “mediante un decreto pasó dinero de una cuenta municipal a una del Frente Vecinal que actualmente gobierna el distrito”.

“Son 83 millones de pesos que ellos dicen que habían sido puestos por el Frente Vecinal y que de esta manera los devolvían pero no contó con el aval del contador y el tesorero de la Municipalidad, por eso se hizo por decreto del cual el intendente se hace responsable de ese traspaso de dinero”, agregó Reyes, aunque aclaró que “estas irregularidades que encontremos las vamos a denunciar donde sea necesario".

Al aludir a la gestión de Castelli, la definió en declaraciones a Radio Nacional como “una máquina estatal de ganar elecciones pero que no era sustentable. No se hacía crecer el sector privado”.

“Una vez que nos pusimos a trabajar en la transición vimos que la situación era compleja por eso decidimos poner en tema a los gremios y a los concejales. Si esto no se revierte va a ser difícil pagar los sueldos”, cerró.