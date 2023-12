Lula animó a Alberto en la cumbre del Mercosur: “Merecías mejor suerte”

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dio la bienvenida este jueves a Alberto Fernández en la LXIII cumbre del Mercosur que se realiza en Río de Janeiro.

Se trata de la última actividad de Alberto Fernández, quien ya se despidió de la Casa Rosada. El próximo domingo, una vez que le coloque la banda presidencial a Javier Milei, emprenderá vuelo rumbo a España, donde se dedicará al dictado de clases universitarias.

Deixo uma palavra de agradecimento ao Presidente @alferdez. Eu nunca vou me esquecer do gesto de você ter me visitado em 2019. Nunca vou esquecer. Esse companheiro que me antecedeu na presidência do Mercosul e que atuou ativamente no fortalecimento da CELAC e defesa da UNASUL,… pic.twitter.com/5EScLgA7TP