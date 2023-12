“Voy a dar esa batalla”: Jorge Macri prometió “orden” en las calles

A horas de asumir el cargo de jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reiteró que uno de sus objetivos es “terminar con el caos y recuperar la chance de circular con libertad”.

“Creo en las libertades, hay libertad para manifestarse pero no puede imponerse por sobre la libertad de ir al colegio, a trabajar, a circular”, puntualizó el referente PRO en declaraciones a Radio Rivadavia.

“El Estado tiene un rol en eso, el Ejecutivo, pero también la justicia. Por suerte vamos a poder trabajar con un gobierno que está en sintonía”, anexó en torno a la asunción de Javier Milei en Nación.

Asimismo, recalcó: “Lo que van a ver es una decisión política mía de vencer a eso de que el caos se impone. Quiero una Ciudad ordenada, voy a dar esa batalla. Es una discusión de orden, que si hace falta será de fuerzas policiales”.

También aseguró que dará la orden para que la Policía libere las principales avenidas de la Ciudad y diferenció dos tipos de marchas: las que asisten menores y las que no. En el primer caso, procederá a demandar a las organizaciones por violar los derechos de los niños y en los segundos casos ordenará el desalojo.

“Vamos a empezar con un nivel de conflictividad social alto, pero va a haber un gobierno que enfrentará los conflictos”, reiteró el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta.

Por otra parte, confirmó que el ABL aumentará aunque intentará que “vaya por debajo de la inflación”.

Y al dar por hecho un nuevo incremento en el boleto del subte, matizó que “no podemos seguir engañándonos con que las cosas no cuestan. Sé que la gente está apretadísima. Hay dos personas que laburan en blanco y no pueden pagar el alquiler. No pasó nunca. El nivel de pobreza que nos ha llevado el gobierno es único”.