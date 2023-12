Primera conferencia del vocero Adorni: “Se vienen tiempos complejos”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó su primera conferencia de prensa y en ese marco pidió “terminar con la futurología” en cuanto a los mercados y aclaró que “las definiciones van a estar mañana (martes) en la voz del ministro (de Economía) Luis Caputo”.

“Mañana se van a conocer las medidas. No me traten de extirpar ningún dato porque no los tengo”, reiteró el expanelista televisivo ante la insistencia de la prensa acreditada, aunque reconoció que “estamos todos muy preocupados, entendemos la ansiedad y la desesperación de muchos por conocer las medidas”.

En cuando al mensaje de asunción del presidente Javier Milei, sostuvo que “quedó claro al menos el trazo de los cuatro años de gobierno”.

“El camino es claro y es terminar con la decadencia, con la pobreza, con la inflación que nos acompaña desde hace 21 años”, enfatizó, para luego dar cuenta que “es el inicio de una Argentina distinta”.

“Se vienen tiempos de cambios, que serán complejos y esperemos estar a la altura de las circunstancias”, acotó Adorni.

Además, y en base a una consulta periodística, hizo un apartado especial para el empleado público, al sostener que “esto tiene que quedar claro, y es decisión del presidente Milei, poner en valor al empleado público; la gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria, muchas veces ha sido dejada de lado, pero en lo que no estamos de acuerdo y vamos a combatir es lo que se denomina el ‘empleo militante’ que no aporta nada, y que incluso quita, porque le quitó productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado, y que son los que quieren que esta Argentina sea distinta, así que no veo ningún tipo de conflicto ni veo que ningún empleado público que trabaja, que aporta valor y lo da todo cada día, deba tener ninguna preocupación…”.

Por otra parte, aclaró que “se terminó lo de gastar más de lo que se tiene. No hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica que tenemos todos en nuestra economía personal, que es no gastar más de lo que tenemos”, reiteró.

“La decisión del Presidente es que este sea el inicio de una Argentina distinta. Donde no tengamos que sufrir ni la indigencia, ni la pobreza, ni los salarios básicos y que nos abramos al público”, completó.