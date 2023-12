“El ajuste de Milei termina de destruir a trabajadores y jubilados”

El secretario general de ATE Nación, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el presidente Javier Milei “ha responsabilizado a la casta pero el castigo no va a ser para ellos, seguirá siendo para el pueblo trabajador, jubilados y sectores populares”.

Vale mencionar que ante el recambio de autoridades gubernamentales, el sindicato convocó a una reunión con el secretariado nacional de ATE y todas las conducciones provinciales para el jueves 14 de diciembre en el Hotel 27 de Junio, ubicado en Defensa 1469 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se definirá el plan de acción frente a lo que serán las primeras medidas económicas.

“Habrá que esperar para ver cuáles son las primeras medidas que se empiezan a hacer efectivas, pero sin lugar a dudas si se corresponden con el primer discurso del Presidente, rápidamente se profundizará la desigualdad, terminarán de derrumbarse los salarios y aumentará drásticamente esta pobreza que ya no se puede soportar. Se van a profundizar los lazos del Estado con el gran empresariado nacional y las transnacionales. No van a beneficiar a la gente”, alertó el referente sindical.



Asimismo, consignó que “el 5 % de ajuste en el PBI que propone sobre el Estado, y no sobre el sector privado, excede a los gastos de la política que apenas son el 0,5 %. Viene por puestos laborales y derechos sociales”.

“El shock de ajuste que propone termina de destruir a los trabajadores y jubilados. El último mal trago que nos propone es ácido y nos deja en estado de agonía”, graficó Aguiar.

Acto seguido, planteó que “para el Presidente, la casta es el Estado” y “es evidente que si se materializa un recorte de gastos que cuadruplica de manera inmediata lo que exigía el FMI hasta el 2026, los únicos beneficiados van a ser el gran empresariado nacional y las transnacionales que operan en nuestro país. Plata hay, lo que tenemos que ver es quién la tiene a partir de una alta concentración de la riqueza que va a seguir en aumento”.

“El Presidente asegura que los piquetes son una extorsión, pero en realidad quienes extorsionan son los gobernantes que, por acción u omisión, generan la pobreza”, sentenció el secretario general del nucleamiento estatal.