Caputo presentó el decálogo de Milei: Devaluación del 100 %, fin de obra pública y subsidios

En un demorado anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el decálogo del presidente de Javier Milei, que prevé una devaluación superior al 100 % y el fin de la obra pública y de los subsidios al transporte y la energía.

“Si seguimos como estamos, vamos camino a una hiperinflación. Estamos frente a la peor herencia de la historia. Nuestra misión es evitar la catástrofe”, sostuvo Caputo, a través de un mensaje que debió grabarse en reiteradas oportunidades.

I welcome the decisive measures announced by President @JMilei and his economic team today to address 🇦🇷 Argentina’s significant economic challenges—an important step toward restoring stability and rebuilding the country’s economic potential.https://t.co/1zZRES9anE