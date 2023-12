Según Melconian, “se pasó un poco de rosca lo cambiario”

El economista Carlos Melconian afirmó que una salida del cepo no es posible “en este esquema cambiario”, al calor de las primeras medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo.

“Del cepo se podía salir con políticas macroprudenciales, no para vender dólares para dolarización, pero en un régimen cambiario alternativo, que era nuestra propuesta. No digo que mejor o peor, era alternativa. En nuestra propuesta bimonetaria teníamos un doble mercado cambiario segmentado, oficial los dos. Entonces era mucho más liberador que esto”, explicó.

De todos modos, sostuvo que “está el crédito abierto de esto. Que así no se puede seguir, eso está claro, y lo tienen claro tanto el ministro como el Presidente”.

“Desde el punto de vista de la receptividad de los mercados, vueltas del Banco Central a comprar dólares y baja del riesgo país, todo lento, pero yo diría en el buen camino. El resto todavía se está armando, porque en el detalle de los números fiscales hay cosas que todavía no están establecidas”, puntualizó, para luego ejemplificar con que “hay retenciones a las exportaciones que tienen que ir al Parlamento. O hay una vuelta atrás del impuesto a las ganancias, pero que también tiene que ir al Parlamento. Así que yo diría que se está midiendo el impacto”.

“Se ha blanqueado para bien, el propio Presidente y el ministro han hecho un ajuste ortodoxo, clásico, rudimentario. Siempre hago una aclaración que, a excepción de alguna cosa que votó en el Parlamento, este presidente no tiene nada que ver con el desastre que encontró. Si hay un tipo que no tiene que ver con eso es Javier Milei. Pero está en camino, está todo muy por verse, pero arrancó. Tengo mis propias diferencias, pero no sé cuán diferente hubiera empezado quien ganaba. De una u otra manera había que hacerlo”, analizó el extitular del Banco Nación.

Acto seguido, hizo hincapié en “las pequeñas diferencias” y mencionó que “nosotros estamos diciendo que se pasó un poco de rosca lo cambiario, que hubiera sido mejor un mix con lo tarifario, que queda por anunciar qué le sigue a esto”.

“El shock en un programa no es de aplicación de shock, es de aplicación gradual, pero el shock es que vos das una idea de lo que querés, que tenés claro hacia dónde vas, pero no de sarasa”, matizó Melconian en declaraciones a LN+.

“A mí me daban la cana por shockeador contra los gradualistas, y no quiero aparecer como gradualista. Pero en este gran quilombo que heredó este presidente yo creo que tenía que manejar un poquitito más equilibradamente esto. Por ejemplo, quedó rezagado lo tarifario y el impacto en precios es cambiario”, completó.