La “hecatombe” según Grabois: “Sin Alberto no hubiese habido Milei”

El referente del Movimiento Patria Grande, Juan Grabois, calificó de “hecatombe” a la gestión de Alberto Fernández, situación que permitió la llegada al poder del libertario Javier Milei.

“La economía popular es una forma de resistencia frente a un sistema de descarte y, aun en los mejores momentos de avance y ampliación de derechos, esas formas de resistencia social existieron”, indicó el líder del MTE.

Acto seguido, disparó que “te lo dice alguien que se hace cargo de haber sido parte de una coalición que te clavó siete puntos de pobreza”.

“Fui parte crítica, sin haber estado dentro del gobierno o del Poder Legislativo, pero parte al fin, porque llamé a votar y participé como precandidato dentro de Unión por la Patria, nobleza obliga”, aseveró.

Dijo en tanto que “ahora hay una continuidad” de la resistencia “porque las medidas anunciadas por Luis Caputo son una masacre social sin precedentes en la historia democrática argentina”.

También apuntó contra “los graves pecados de las coaliciones de la política tradicional, incluyendo la nuestra” y de “la hipocresía de un gobierno que dijo empezar por los últimos para llegar a todos y ni empezó por los últimos ni llegó a todos”.

“Sin Alberto no hubiese habido Milei, esta hecatombe se explica no sólo con un mal candidato a presidente, en lo que Cristina (Fernández de Kirchner) tiene responsabilidad, pero te puedo hacer una lista de personas que no fueran un cuadro de segundo orden del PJ porteño, no era el hombre indicado”, anexó en declaraciones a Somos Gelatina.

“Pero el objetivo se cumplió, la elección se ganó y fue la coalición más amplia desde el FREJULI, estaban todos ¿Y después qué pasó? El gobierno fue un loteo escandaloso de ministerios, con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario para que se controlen entre ellos, una maquinaria totalmente paralizada sin orientación económica y desangrándose en peleas internas y públicas, durante el gobierno”, caracterizó Grabois.

“Ahora está bien, pero no durante el gobierno. Y yo me hago cargo de eso. Yo fui parte de boicotear al gran hijo de puta de (Martín) Guzmán para poner al genio de Sergio Massa y no sé si eso estuvo bien. Quiero reflexionar sobre eso, si fue una buena estrategia. Fue una victoria pírrica”, analizó.

De todos modos, evaluó que Massa “se ganó un lugar e hizo una buena campaña” y “nosotros acompañamos hasta el último día y en el búnker del ballotage le dije que había hecho una campaña muy buena y que había sintetizado las posiciones de Unión por la Patria”.

“Pero yo sigo creyendo que, más allá de lo que uno dice y de una campaña electoral, el movimiento nacional y popular, el peronismo, si no tiene doctrina, si no tiene a la comunidad organizada en el centro, si no tiene el espíritu de Evita y se convierte únicamente en una estrategia de poder, la decadencia y la degradación hacen que tengamos una torta podrida con una linda frutilla arriba que se puede llamar Axel, Cristina, Juancito, pero la torta sigue podrida. Eso hay que combatirlo, lo que llaman casta”, culminó el dirigente social.