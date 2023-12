Reuters desmintió los datos de Bullrich: ¿Desconocimiento o mentira artera?

En el actual contexto de ajuste porque, como repite Javier Milei cada vez que se le presenta una oportunidad, “no hay plata”, Patricia Bullrich dio un dato que aparentaba ser abrumador y terminó como una flagrante fake news, al abordar la cantidad de empleados de la agencia estatal Télam con su par británica Reuters.

“Reuters, la empresa más importante y que todavía subsiste como agencia, tiene 200 trabajadores en el mundo entero, ¿no? Télam tiene más de 1.000, en un solo país. Reuters tiene agencias en todo el mundo, porque hoy la agencia es Twitter”, expresó la ministra de Seguridad nacional en una frase algo confusa durante la participación de ambos en el programa de Mirtha Legrand, de este sábado por la noche.

Si bien en el momento el tema pasó de largo, porque nadie lo refutó, la corrección llegó desde la propia Reuters, y fue su jefe para América Latina, Adam Ramsay Jourdan, quien se encargó de dar a conocer el dato verdadero.

Love the shout out here from Argentina’s @PatoBullrich for @Reuters as the ‘most important’ media agency in the world (I agree!). Tho to set record straight we have 2,500 text/photo/TV journalists covering the news in bureaus around the world. https://t.co/Dz52ys7Hi9 pic.twitter.com/I03M0jXjsF