Milei apuntó a los “coimeros” y afirmó que si el Congreso rechaza el DNU llamará a un plebiscito

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que llamaría a una consulta popular si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que “buscan coimas” a cambio de votos, al destacar que el decreto “apunta contra los corruptos” que quieren “agarrar un negocio negociando alguna ley”.

En ese sentido, pidió que quienes no quieren su aprobación expliquen “por qué el Congreso se opone a algo que beneficia a la gente” y criticó a quienes se manifiestan en contra de sus medidas porque “no pueden aceptar que perdieron” y que la “población eligió otra cosa”.

“Absolutamente. Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular”, enfatizó el jefe de Estado al recibir en la Casa Rosada al comunicador ultraoficialista Luis Miguel Majul.

💬 "Si rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito y que expliquen porqué se ponen en contra de la gente"

➡️ El presidente Javier Milei por primera vez desde Casa Rosada, en su última entrevista del año



— Luis Majul (@majulluis) December 27, 2023

Dijo que con el decreto, los parlamentarios “no pueden morder” y que es eso “lo que más le molesta” porque “buscan coimas” para votar.

En igual tono, desafió a que los opositores “intenten” desestabilizar su administración para ver “si la gente los deja”.

“Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo” durante la campaña electoral “nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema”, anexó en torno al lema libertario-macrista “el que corta, no cobra”.

Luego aseveró que están “sacando la corrupción a capa y espada” para “limpiar los vicios del Estado” por los “dobles cobros” del Plan Potenciar Trabajo detectados, en un “trabajo conjunto” entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Guillermo Marijuan.

En cuanto al ajuste, sostuvo que “los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo”, en el marco de un plan que “no salió de un día para el otro”, al tiempo que recién se presentó “un tercio de las reformas” que se tienen previstas.

Consultado por algún beneficio para trabajadores monotributistas y autónomos, no informó nada al respecto y exhortó a esos sectores “a competir” en el mercado laboral. Del mismo modo, confirmó que “no habrá aumento” de salarios para los empleados públicos en el corto plazo.

💬 "No habrá aumentos para los empleados públicos"

➡️ El presidente Javier Milei por primera vez desde Casa Rosada, en su última entrevista del año



— Luis Majul (@majulluis) December 27, 2023

“Hay que ir y dar pelea porque no sabés cuánta fuerza tenés. Los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo” y “creemos que estamos para dar un punto de giro en la República Argentina”, insistió.

Finalmente, planteó que “no hay tiempo” y se requiere de “un shock de libertad y anticasta” en la economía porque “la situación es realmente complicada”.

“Esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Les estamos devolviendo la libertad, esta vez vamos a salir en serio. Vamos a atravesar un trago amargo pero después de ese período Argentina se pondrá de pie para ser una potencia”, remató.