Milei envía hoy el paquete de leyes al Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que Javier Milei enviará este miércoles al Congreso nacional el paquete de leyes que será tratado en sesiones extraordinarias, titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que “el texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral” y se trata de “un complemento al DNU, con el norte puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”.

“El paquete de leyes fue titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, en alusión a Juan Bautista Alberti, uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de nuestra primera Constitución, a quien el Presidente admira profundamente”, explicó Adorni.

“Por aquellos años nos convertimos en uno de los países más ricos del mundo, teniendo como faro las ideas correctas, que son las que volvemos a abrazar a partir de la presidencia de Milei en torno a la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia y la cooperación social”, enumeró.



Luego puso de relieve que “esto queda en manos del Poder Legislativo”, por lo que “senadores y diputados de la Nación deberán elegir si vamos hacia la libertad, a terminar con esta decadencia que consideramos que no es responsabilidad solo de un Gobierno, sino de décadas de frustración y fracasos de la política argentina que nos han traído hasta esta situación, o si colaboran con volver al camino de la libertad y a las ideas que nos llevaron a ser un país rico”.



En cuanto a la manifestación de este miércoles, celebró “que la CGT haya pedido autorización para realizar la movilización y consideramos que es un síntoma de que estamos viviendo un cambio de época en materia de las organizaciones que participan de manifestaciones en la calle”.



“Se va a activar el mismo protocolo que se activó la última vez, en línea con la calle no se corta, manifestarse tiene que ser una acción libre, nadie puede estar obligado, el que corta la calle no cobra y el que las hace las paga”, cerró Adorni.