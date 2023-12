Cinco delincuentes cometieron un violento robo de madrugada en una vivienda de Sarandí, donde golpearon de manera brutal a un matrimonio de jubilados y a una de las hijas, a quien debieron darle cinco puntos de sutura tras el ataque.

Este viernes a la mañana, los jubilados damnificados dialogaron con la prensa y dieron escalofriantes detalles del ataque: “Entraron a las 3.30 de la mañana. Parecían fantasmas y enseguida me empezaron a golpear. Me quise retobar y me puse en guardia, pero uno me dio una piña desde atrás y me volteó”, contó el hombre de 81 años de edad.

La mujer dijo que “chillé todo lo que pude. A mí me empujaron y dieron unos golpes, pero mucho menos que a él”, mientras ambas estaban parados frente a su casa de calle Sande al 500, de la mencionada localidad del partido de Avellaneda, en el Conurbano bonaerense sur.

Los delincuentes permanecieron en el domicilio por alrededor de media hora y revolvieron todo, hasta alzarse con un suculento botín: 1.500 dólares, 600.000 pesos y objetos de valor, entre ellos cinco camisetas de River Plate y cuatro de Arsenal, y un par de zapatillas de la hija de los jubilados.

El hombre sospecha que al menos uno de los integrantes de la banda delictiva conocía a la familia, ya que un perro blanco que tienen no es sociable, pero uno de los delincuentes lo sacó al patio y no presentó mayor resistencia, y a la hija le cubrieron la cara con una sábana para que no los viera.

La hija de los jubilados terminó con heridas, entre ellas una cortante en la boca, y debió ser atendida en un hospital.

🚔 #Policiales | Violento robo a jubilados en Sarandí: Los golpearon, revolvieron todo y se hicieron con suculento botín



📌 https://t.co/qCYZFpBipy pic.twitter.com/BBe7zRlCKI — ANDigital (@ANDigitalOK) December 29, 2023

“Querían plata. Tiraron todo al piso. Hasta los remedios me rompieron. Actuaron con mucha saña. Y tenían guantes negros y fueron muy violentos”, agregó el jubilado.

Tras alertar a la Policía sobre lo ocurrido, agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Avellaneda concurrieron al lugar y obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

Fuentes policiales informaron que, con la colaboración del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal, los uniformados lograron identificar la participación de un automóvil Peugeot 208 de color gris en el hecho.

Minutos después los policías dieron con el vehículo, que era conducido por un joven de 23 años y que iba acompañado por su madre, y ambos fueron conducidos a la dependencia policial: ante la presencia de testigos, se requisó el auto y en el baúl se halló un bolso de herramientas y un par de guantes de goma.

A raíz de ello, desde la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mario Prieto, se dispuso allanar de urgencia el domicilio del conductor del automóvil, donde se secuestraron 1.500 dólares, un cargador de pistola calibre 9 milímetros y dos cadenas doradas.

Mientras que en otra vivienda allanada los policías incautaron 160.000 pesos en efectivo y dos alianzas, informaron fuentes policiales.

El joven de 23 años quedó aprehendido y en las próximas horas será indagado por los delitos de “robo agravado por ser cometido en lugar poblado, en banda y por escalamiento”.

En tanto, de acuerdo a los registros fílmicos, el auto que conducía el sospechoso fue captado en otros dos asaltos bajo la misma modalidad.