Adorni y la entrada en vigencia del DNU: “Busca generar trabajo en blanco y que los salarios mejoren”

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que tanto la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” como el DNU 70/2023, ambos impulsados por el Gobierno nacional, buscan “generar trabajo en blanco, que las empresas inviertan y los salarios mejoren”.

En conferencia de prensa desarrollada en Casa Rosada este viernes, Adorni se refirió al paro general que anunció la CGT para el 24 de enero, y al respecto aseguró que “resulta llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas” ya que persiguen “el avance de los trabajadores”.

“No hay precedente de haber llamado a un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo gobierno”, recalcó el vocero, quien enfatizó en que “es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores, no hayan percibido lo que están percibiendo en 17 días de gobierno, en los 4 años del Gobierno anterior”.

En ese marco, y con algo de sorna, expuso que “su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses”, mientras evaluó que “la enorme mayoría de los argentinos sí entiende la situación, y que de este problema se sale trabajando y produciendo, y no se sale ni parando ni cortando calles”.

“El espíritu tanto del DNU como de la Ley buscan la libertad, mayores inversiones, buscan a través de las inversiones mayores salarios, y buscan que, a través de esos mayores salarios, los trabajadores estén mejor”, aclaró.

En sintonía, expuso que “hoy el trabajador tiene sueldos miserables, está en la informalidad y sin derechos. Más pérdida de derechos que la que ha generado la política laboral de las últimas décadas es imposible dimensionarlo e imaginarlo”.

“Llama la atención que en este contexto no se entienda que dentro de los aspectos que merecen una modernización se encuentra el esquema laboral, que necesita reformas urgentes”, indicó luego.

En otro orden de cosas, informó que “se ha confirmado el bono a los jubilados, en línea con los que les vengo contando desde hace algunos días, de lo obsoleto de la vieja fórmula de movilidad jubilatoria”, y ratificó que “el bono de enero va a ser de $ 55 mil, y está estipulado otro bono para febrero, del que aún no está definido el monto”.

“De este modo, las jubilaciones no serán inferiores a la línea de los $ 160 mil. En tanto y en cuanto no exista o esté vigente una nueva fórmula, los jubilados van a ser compensados de manera mensual para no perder o para que dejen de perder contra la inflación”, subrayó.

Adorni finalmente se refirió a la negativa de la Argentina de incorporarse como miembro pleno a los BRICS, luego de las cartas enviadas por el presidente Javier Milei a sus pares de los países miembro: “Estamos ante un cambio en la política internacional oficial que amerita que esto entre en un proceso de análisis mucho más profundo que el que entendemos se había tomado con el Gobierno anterior”, dijo, de manera superficial.