Polémica por la visita de Milei a Mar del Plata: ¿Quién pagó viaje, estadía y operativo de seguridad?

El viernes Javier Milei viajó a Mar del Plata en pos de ir a ver a su novia Fátima Florez al teatro y luego pasar el fin de semana en La Feliz, donde recibirá el Año Nuevo, pero se suscitó la polémica por la pretendida presunción libertaria de no asemejarse en lo más mínimo a “la casta”, lo cual quiere decir que el Estado no solvente los gastos del mandatario –algo que es totalmente legítimo–, e informaron que los costos del viaje, la estadía y el importante operativo de seguridad se abonó con fondos que salieron “del bolsillo del propio Milei”.

🗣 #MarDelPlata | Milei fue al teatro, subió al escenario, se besó con Fátima y dijo que “van a venir meses duros”



📌 https://t.co/cGUkujf5Ns pic.twitter.com/QgXzEchY2j — ANDigital (@ANDigitalOK) December 30, 2023

Uno de los primeros en alzar la voz fue el exdiputado nacional, y director del Instituto de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien hizo hincapié en tres puntos que consideró “claves”:

1) Los pasajes fueron comprados a OPTAR, que es una unidad negocios de la estatal Aerolíneas Argentinas. Desde hace más de 10 años, su función es proveer de pasajes aéreos a los funcionarios de la administración pública nacional. Todavía se recuerda la queja de un colaborador del gobierno de Mauricio Macri, en 2016: “Nos resulta poco operativo. A veces OPTAR ofrece rutas complicadas, más caras y de varias escalas que no se ajustan a la necesidad del funcionario”.

2) En la factura, el domicilio del comprador es “Balcarce 50 - CABA”. Pero el Código Postal que se consigna es “7620”, correspondiente a la ciudad de Balcarce, ubicada a poco más de 400 kilómetros de la Casa Rosada. Es raro, porque en el sistema de facturación de OPTAR la selección del código postal se registra automáticamente menos de un segundo después de cargar el domicilio. El sistema no confunde calles con ciudades. ¿Cargaron manualmente el código postal y la pifiaron?

3) La condición de venta que figura en la factura es “Cuenta Corriente”. Es la misma condición con la que OPTAR categoriza a las áreas de administración de los organismos públicos cada vez que factura un pasaje aéreo. Es razonable que las distintas reparticiones tengan cuenta corriente en una empresa estatal a la que le compran cantidades de pasajes para ser usados por funcionarios; luego se pagan todos juntos periódicamente. Pero, ¿un comprador individual de dos pasajes tiene cuenta corriente en esa empresa? ¿Desde cuándo y por qué?

“Es raro. En el gobierno de Milei no disimulan estar impulsando la legalización de los testaferros; lo hacen a través del artículo 147 de la Ley Ómnibus enviada al Congreso. Sin embargo, han decidido armar una simulación de teje y maneje con dos pasajes a Mar del Plata, para dos funcionarios que no estarían cometiendo ninguna falta. Así, se enredan y exponen inútilmente a esos funcionarios. ¿A quién se le ocurrió?”, se preguntó Rodríguez, no sin sorna.

Por tal motivo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien buscó salir a “aclarar” todo, posteó un tweet: “Me tomo el atrevimiento (en virtud que también se ha puesto en duda el origen de los fondos utilizados para pagar la noche de hotel en Mar del Plata) de mostrar la correspondiente factura del alojamiento que fuera abonada con fondos pertenecientes al patrimonio personal y no con dinero perteneciente al erario público”, dijo, y publicó una imagen que sería la factura del Hotel Provincial a nombre de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Me tomo el atrevimiento (en virtud que también se ha puesto en duda el origen de los fondos utilizados para pagar la noche de hotel en Mar del Plata) de mostrar la correspondiente factura del alojamiento que fuera abonada con fondos pertenecientes al patrimonio personal y no con… pic.twitter.com/8Wvh8gACwX — Manuel Adorni (@madorni) December 30, 2023

Está claro que alguna de las dos versiones es falsa, pero en caso de que la versión irreal –o pero aún, intencionalmente errónea– sea la del dúo Manuel Adorni-Karina Milei, ¿hasta dónde debería llegar el peso de la ley?

No son pocos quienes piden la renuncia de ambos a partir de haber transformado un hecho absolutamente legal, como es que el Estado solvente los viajes, las estadías y el operativo de seguridad de un Presidente de la Nación, en otro ilegal a partir de a partir de la falsificación de un documento, léase la factura en cuestión.