Son 9 los detenidos por el crimen de Tomás en Santa Teresita: La autopsia reveló la puñalada mortal

En la madrugada de Año Nuevo ocurrió otro hecho trágico en la Costa Atlántica bonaerense en el que nuevamente una patota asesinó de un modo salvaje y brutal a un joven de apenas 18 años de edad, y ello retrotrae el recuerdo a lo sucedido con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

La víctima es Tomás Valentín Tello Ferreyra, un adolescente que fue atacado por una patota cuando se encontraba con amigos, fue separado de ellos, corrido, acorralado entre la playa y el mar, y finalmente apuñalado de un modo certero en su corazón.

A partir de este hecho se inició una investigación que recayó en la UFI Nº 11 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del fiscal Pablo Gamaleri, y se detuvo a nueve personas, siete mayores y dos menores de edad, quienes quedaron a disposición del Fuero Juvenil Penal, en una causa caratulada como “homicidio agravado por la participación de dos o más personas”.

Daniel Tello –el papá de Tomás, que era de la vecina localidad de Mar del Tuyú– dijo que no quiere “hacer cagadas” y que por eso se fue de Santa Teresita, aunque advirtió: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo. No quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo”, y remarcó que “me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”, según expuso ante Radio con vos.

De acuerdo al resultado preliminar de la autopsia, que ya se encuentra en manos del fiscal, fue “una herida punzocortante en la línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que provoca taponamiento cardíaco, lo cual provocó la muerte”.

Esa herida habría sido provocada por un sujeto identificado como Damián Kopelian, de 21 años de edad, oriundo Moreno, ciudad ubicada en el Conurbano bonaerense oeste, y vendedor ambulante en la playa.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, todo comenzó a las 7:30 de este lunes 1 de enero en las calles 39 y Costanera, y continuó en calle 44 al 100, a metros del mar, hacia donde se dirigieron policías de la Comisaría Primera de Santa Teresita tras recibir llamados al 911 alertando por una pelea entre varias personas, pero al arribar encontraron a Tomás ya herido de muerte.

Si bien el joven fue trasladado al hospital de Santa Teresita, al arribar falleció, aunque de modo simultáneo se implementó operativo cerrojo, se realizó un rastrillaje y tareas de relevamiento de cámaras públicas y privadas para dar con los autores del crimen, que aparentemente son los que se encuentran detenidos.

Resta informar que el abogado penalista Miguel Ángel Pierri será al asesor letrado de la familia de la víctima, y querellante en la causa.

El caso trae ingratos recuerdos de lo sucedido en la madrugada del sábado 18 de enero de 2020 cuando a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, un grupo de rugbiers de Zárate atacó a patadas y puñetazos a Fernando Báez Sosa, de 19 años, un estudiante de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires, quien murió a causa de los golpes recibidos.