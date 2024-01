El kirchnerismo estalló con la conformación de las comisiones en Diputados

En medio de la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Unión por la Patria plasmó su descontento y criticó la “arbitrariedad” del oficialismo en la designación de las autoridades pertinentes.

“La arbitrariedad que está demostrando Javier Milei se traslada al Congreso”, denunció el titular de la bancada Germán Martínez, luego de que se oficializara la designación de José Luis Espert al frente de la comisión.

🏛️ #Congreso | Tras acordar con los libertarios, Espert presidirá la Comisión de Presupuesto en Diputados



📌 https://t.co/pVFu1uGll0 pic.twitter.com/wSNOkC84vU — ANDigital (@ANDigitalOK) January 4, 2024

Luego de la reunión, Martínez cuestionó el criterio de conformación de la comisión. “La última vez que nos vimos fue en la sesión preparatoria el 7 de diciembre y en esa sesión el cuerpo votó un criterio de conformación de las comisiones a partir de la aplicación del sistema proporcional D’ Hondt de los bloques. Es una decisión que se tomó en el recinto y se volcó en la resolución 4850-d-2023”, recordó en primer término.

Y continuó: “Después vino la asunción del presidente Milei con su discurso de espaldas al Congreso y estuvimos presentes en el momento de traspaso de mando”.

Hoy llegamos a las comisiones con claras señales de arbitrariedad y discrecionalidad que se están instalando en la Cámara de Diputados.



Aunque a algunos no les guste, con respeto y también mucha convicción en la defensa del bienestar del pueblo argentino, vamos a decir lo que… pic.twitter.com/06ZRWhj4dn — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 4, 2024

Según relató el legislador kirchnerista, el pasado martes comenzaron las gestiones para la constitución de las comisiones “e ir clarificando un ámbito y organizando el tiempo de sesiones extraordinarias que se venía anunciando desde la previa a la asunción”.

Sin embargo, objetó maniobras dilatorias del oficialismo: “Nos respondían que había que esperar la convocatoria a extraordinarias, que no conocían el contenido del DNU ni las leyes que iban a ser ingresadas”,

“El 20 de diciembre se anuncia el mega DNU inédito, 366 artículos, llevándose puesto el artículo 96 INC 3 de la CN y hubo muchos de diversos bloques que salieron a cuestionar esa decisión con fortaleza y a las pocas horas seguíamos pidiendo certeza de cómo iba a ser la mecánica para organizarnos. Las extraordinarias se convocan el último día hábil de diciembre y al otro día anuncian la ley ómnibus con 664 artículos, más 218 de leyes conexas”, se quejó.

‼️ De espaldas al Congreso pero más de espaldas al Pueblo



Hoy en las reuniones para constituir autoridades de comisiones y como nunca se ha visto en 40 años de Democracia, censuran la palabra a diputados de @unionxlapatria cortando el micrófono e interrumpiendo sistemáticamente. pic.twitter.com/AaXKp43RtX — Vanesa Siley (@Vsiley) January 4, 2024

Otros de los momentos de mayor tensión se dio en la reunión constitutiva de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde la diputada opositora Vanesa Siley alertó que el oficialismo modificó el número de integrantes.

A su vez, la legisladora denunció que las autoridades de la comisión interrumpieron su discurso “cortándole el micrófono” cuando se expresaba al respecto.

“No me corten la palabra. Me están cortando la palabra sistemáticamente, esto no puede ser así”, criticó.