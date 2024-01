Sorprendentes hamburguesas orgánicas de pastura en San Telmo

La hamburguesería BOBA -Burger Organic Buenos Aires- tuvo su apertura en el mes de octubre de 2023, sobre la Avenida Caseros del pintoresco barrio de San Telmo, donde cada día se suman más y más proyectos gastronómicos de calidad.

La propuesta de cocina incluye hamburguesas smash de carne de pastura 100 % orgánica con un blend de asado y roast beef; y hamburguesas de pollo orgánico. También sus vegetales y pickles son orgánicos y sus huevos de campo. El servicio es self-service, lo que implica que los comensales deben hacer su pedido en el mostrador, esperarlo y cuando terminan, tiran los residuos.

La ambientación es totalmente trash y remite a las típicas hamburgueserías de las zonas under de Nueva York. En la entrada, para captar la atención de los transeúntes, hay varios pizarrones que exhiben las promociones y happy hour del día, y que separan la parte exterior del salón central.

Todos los objetos decorativos están reciclados y fueron comprados en galpones de antigüedades, tal es el caso de las lámparas y campanas de iluminación, los cajones de fruta y las patentes vintages que lucen las paredes. Otro detalle muy llamativo es la estructura de madera reciclada que cubre uno de los televisores, en donde siempre se ve animé.

Las columnas, por su parte, tienen stickers con dibujos o logos de bandas musicales, mientras que la escalera que lleva al depósito está rodeada por varios skates a modo de baranda. En lo que respecta al mobiliario, cuenta con mesas de hierro negro y madera, cómodos sillones de cuero marrón oscuro y sillas pintadas de un rojo vivo y brillante. También dispone de nueve mesas sobre la vereda, que pueden recibir hasta cuatro personas cada una, acondicionadas con telas blancas que dan sombra en los días más calurosos y guirnaldas de luces para cuando cae la tarde.

La carta está compuesta por ocho originales hamburguesas, todas acompañadas con papas o boniato frito, entre las que destacan la Double Smash & Cheddar (doble smash orgánica de pastura, doble queso, cheddar, ketchup y cebolla, en pan de papa), la Sweet Bacon Burger (doble smash orgánica de pastura, queso cheddar, cebolla caramelizada, panceta laqueada y aderezo BOBA, en pan de papa), la Chicken Burger (hamburguesa de pollo de campo frita apanada con tempura a base de harina y cerveza con especias, coleslaw, pickles de pepino y aderezo tipo Ranch) y la Veggie Burger (hamburguesa de hongos de pino, champiñones y arvejas orgánicas, con queso cheddar, lechuga, tomate y aderezo BOBA).

El apartado de Extra Food presenta preparaciones como las Buffalo Wings (alitas de pollo rebozadas, servidas con miel Sweet Chili), los Tacos Cheese Burger (tortilla de maíz, smash de pastura orgánica, cebolla asada, queso cheddar, lechuga y tomate) y los Nuggets (nuggets caseros de pollo, rebozados con panko y cereal de maiz).

Quienes prefieran algo más liviano, pueden optar por alguna de sus dos ensaladas: Caesar (lechuga, croutons, pollo crispy, queso parmesano y aderezo Caesar) y Coleslaw (repollo blanco, zanahoria, pasas de uva, mayonesa, vinagre de manzana, azúcar y mostaza de Dijon). A esto se le suman sándwiches y waffles salados y dulces, como el tostado de cheddar y jamón en pan de papa, el Bacon & Honey (waffle con bacon, doble queso cheddar y miel Sweet Chili) y el Sweet (waffle con dulce de leche, banana, frutilla y salsa de chocolate).

Para acompañar los platos, el menú ofrece vinos orgánicos en botella o por copa (Animal Malbec o Jardín Enchante), aperitivos clásicos (Fernet cola, Gin Tonic, Aperol Spritz y Cynar), cervezas (Corona porrón, Stella Artois o Patagonia), gaseosas y agua. Además, se pueden probar sabrosos milkshakes (batidos de leche con helado y salsa a elección, coronados con crema batida), hechos con helados de la marca Volta (americana, chocolate, frutilla o pistachos).

Los fines de semana, a partir de las 11 horas, sirven un combo estilo norteamericano que no se puede dejar pasar. Se trata del The Only Breakfast, que incluye un waffle con bacon, huevo a la plancha y smash de carne orgánica de pastura, un jugo de naranja y café americano estilo colombiano de la marca Puerto Blest.

Para hacer aún más placentera la estadía en el lugar, esta hamburguesería cuenta con una amplia variedad de juegos de mesa, como mazos de carta, dardos, jenga, dominó, aro de básquet, paletas pequeñas de ping pong y los tan preciados Arcade de los años 80. Se deben pedir de a uno, dejando el DNI de algún comensal.

BOBA -que tiene servicio de delivery abre de martes a viernes de 17 a 00; sábado de 11 a 00 y domingo de 11 a 20 horas.