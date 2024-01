Otra viralización de Holder: Del video porno a salvarle la vida a una joven con RCP

Tomás Holder fue el primer expulsado de la anterior versión del Gran Hermano, pero así y todo cobró popularidad por su excentricidad y porque, ya hacia septiembre del año pasado, se viralizó un video suyo teniendo sexo con una actriz de contenido para adultos. Pues bien, ahora vuelve a ser noticia, pero por haber salvado a una joven al practicarle maniobras de RCP en Punta del Este.

Todo sucedió en las últimas horas en la veraniega ciudad uruguaya, a donde el rosarino viajó junto a sus amigos, y él mismo se encargó de relatar el suceso: “Yo estaba con mis amigos, era la última noche, estábamos comiendo, eran como las 11.50, casi 12 de la noche, y de la nada escucho un impacto fuerte en el piso. Nos asustamos, nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Yo me asusté y no sabía cómo reaccionar”, comenzó.

Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este 👏👏👏 pic.twitter.com/onv9zPxIbf — Agus Rey (@agus_rey) January 10, 2024

“Veo que la gente se empieza a acercar, pero nadie hacía nada y la chica estaba como inconsciente… y lo primero que se me ocurrió, porque yo iba a un colegio de deportes donde me habían dado cursos de RCP y cómo reanimar y ayudar a alguien”, agregó, en diálogo con Pamela David en el programa Desayuno Americano.

Y concluyó: “Lo primero que se me ocurrió fue hacer el RCP; igual soy sincero, no lo sé hacer muy bien, hice lo que pude, lo que me salió, no lo que me acordaba, y también hice un poco de respiración boca a boca, y por suerte pudo reaccionar”.

La joven volvió en sí, logró reaccionar y el muchacho que participó del Bailando 2023 volvió a ser noticia, aunque en este caso por un gran acto, heroico, que merece el reconocimiento de todos. De hecho, el video de la secuncia de salvación ya es viral en las redes sociales