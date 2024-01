Estampida en el precio de los medicamentos: “Esa es la libertad que nos vendieron”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntó contras las medidas del Gobierno nacional que colisionan con la “soberanía sanitaria” y favorecen “a grandes cadenas farmacéuticas a costo de empobrecer y enfermar a las y los argentinos”.

“Según cálculos del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina, la venta de medicamentos cayó un 19 %. Esto significa que dos de cada diez personas hoy no están pudiendo acceder a los medicamentos que necesitan”, contextualizó el funcionario.

En tanto, recordó que “durante el 2023 el aumento de precios de medicamentos fue de 319%, es decir casi 100 puntos por encima del índice de inflación”, al tiempo que precisó que “entre noviembre y diciembre se registraron aumentos disparatados, que llegaron al 140 %. Por ejemplo, un tratamiento para la hipertensión pasó de 35 mil a 70 mil pesos”.

“Además, el DNU presentado por el Presidente deroga la ley que fomenta la producción pública de medicamentos, destruyendo una herramienta central de la soberanía sanitaria para favorecer a grandes cadenas farmacéuticas a costo de empobrecer y enfermar a las y los argentinos”, arremetió Kreplak a través de un posteo en sus redes sociales.

Luego advirtió que “en ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí”.

“Esa es la libertad que nos vendieron: la de poder aumentar los precios sin control ni regulación. El descontrol produce, ni más ni menos, pérdida de acceso y salud”, fustigó el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Así las cosas, reflexionó: “La salud no es un mercado porque no funciona como tal. Principalmente porque el paciente no elige qué medicamento consumir o dejar de consumir. Debe estar intermediado por un profesional de la salud”.

“La salud es un derecho, y es indispensable que sea garantizada desde el Estado”, sentenció el ministro.