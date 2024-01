La Rioja reclama fondos adeudados: “Se siente con fuerza la desesperación e incertidumbre”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, arremetió contra el Poder Ejecutivo nacional por hacer “oídos sordos” a los reclamos de las provincias, al tiempo que subrayó que “queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos”.

“Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma con las medidas de shock y perjudiciales del actual Gobierno nacional, han logrado que los sueldos de las y los trabajadores queden muy por debajo de la inflación provocando una fuerte pérdida del poder adquisitivo con una devaluación del 120 %”, introdujo el mandatario a través de un posteo en redes sociales.

Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) January 12, 2024

En este sentido, retieró que “seguimos solicitándole al Gobierno nacional el envío de fondos que nos deben este año que es de 9300 millones de pesos para poder otorgar aumentos, pero el mismo hace oídos sordos a este pedido dejando a un lado la necesidad de las provincias”.

“Además, se siembran sospechas de malos manejos de la administración de nuestro Gobierno que siempre hizo los esfuerzos necesarios para poder contener a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables. Todo lo que llegó a la provincia fue distribuido en políticas públicas y en el bolsillo de la gente, tal como un Estado presente debe hacerlo”, enfatizó Quintela.

Acto seguido, manifestó que “el Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre. No se pueden esperar 15 años para ver resultados, las y los argentinos la están pasando mal hoy. Están en el Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población y no para empeorarla”.