¿Sigue? Scaloni y Chiqui Tapia tuvieron su esperada reunión

Luego de un fin de año convulsionado por las explosivas declaraciones en el tramo final de su conferencia de prensa en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, y tras un resultado histórico como lo es vencer a Brasil, de visitante y en Eliminatorias Sudamericanas, parece reinar la paz en el Seleccionado Nacional con el encuentro que este lunes mantuvieron Lionel Scaloni y Claudio Tapia.

Fue el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino quien usó su perfil en la red social X para graficar el momento del encuentro, y además dejar una frase que indudablemente llena de esperanzas a los fanáticos albicelestes.

“¡¡¡¡¡¡Que bueno fue verte, Gringo!!!!!!”, escribió el “Chiqui”, frase que acompañó con las manos entrecruzadas, cuando se busca dar a entender que hay acuerdo, y con el hashtag #ScalonetaModoOn junto a una bandera de la Argentina.

Indudablemente que está todo bien, que todas las asperezas fueron limadas, pero resta saber cuáles fueron los motivos de tamaña bomba arrojada por Scaloni en pleno festejo en el Maracaná, y que impactó de lleno en las huestes del mandamás de la AFA.

De acuerdo al periodista Hernán Castillo, la reunión se extendió dos horas, se desarrolló en la casa de Tapia, hubo mates y abordaron la fecha de amistosos del mes de marzo, además naturalmente de la Copa América por venir en los Estados Unidos a mediados de año.

Esos dos serían “LOS ÚNICOS temas que siempre estuvieron en discusión. NADA de plata, porque ahí no hay tema ni diferencia alguna”, sostiene Castillo.

De cara a Marzo quedaron en que la posibilidad más firme es la de que viaje la Selección Mayor y la Sub 20 o la Sub 23 y que así haya 4 amistosos en China y no solamente 2 partidos.