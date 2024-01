El economista Roberto Cachanosky se refirió a la situación de los ahorristas, al calor de la merma en la tasa de interés y también a la creciente constitución de los plazo fijos UVA.

“La resolución que sacó el Banco Central donde se tiene un plazo mínimo de 180 días, es una manera de desalentar ese tipo de depósitos porque los bancos no tienen a quien prestarle”, introdujo en declaraciones a Canal E.

Acto seguido, afirmó que “un plazo fijo tradicional es una inversión horrible con esta inflación”, al tiempo que precisó que, “en un país donde no hay moneda, si alguien se refugia en el dólar tarde o temprano, no sé si saldrá ganando, pero por lo menos no va a perder”.

Con respecto al máximo de 180 días impuesto para los plazos fijos UVA, el consultor explicó que, “es como decirte que no lo hagan” porque es poco probable que se deje “inmovilizada la plata 180 días, cuando no se sabe que va a pasar en el país en el media hora”.

En este mismo sentido, Cachanosky sostuvo que a la hora de ahorrar también “depende de la persona” y del riesgo que quiera tomar.

“Una forma de refugiarse contra la inflación es comprando activos” como por ejemplo propiedades, “pero no es líquido” y después “hay que lograr alquilarla” y “se tienen costos de mantenimientos”, sugirió.

Consultado sobre si el plan de bajar las tasas de intereses fue exitoso, el entrevistado recordó que en 2016 Javier Milei defendió el modelo de las Lebacs de Federico Sturzenegger, por aquel entonces titular del Banco Central, y explicó que, “el argumento de Milei era que si la tasa de inflación está por arriba de la tasa de interés, el modelo converge al equilibrio, porque se está licuando la deuda”.

No obstante, advirtió que el jefe de Estado “hace mal la cuenta” porque “la gente no compara contra la inflación, sino que compara contra el dólar”; es decir “si con la tasa le gana al o no al dólar”.

“Ya hay casi 27 billones de pesos y ellos lo que están esperando es que se licue contra la inflación y licuás también el gasto público, para tratar de lograr la meta fiscal. Milei está usando la inflación para licuar la deuda y el gasto”, analizó.

“Con menos dólares se pueden rescatar los pesos de circulación con la base monetaria y cancelar la deuda que tiene el Banco Central con los bancos, que son los pases pasivos. Lo que quiere es dolarizar sin dólares, pero en el medio está haciendo pomada el salario de la gente”, acotó.

Finalmente, recordó que el Presidente había dicho que tenía varios fondos de inversión dispuestos a prestar 10 mil millones de dólares para hacer la dolarización y disparó: “¿Si tenías 10 mil millones de dólares para cancelar la base monetaria y con los activos del Banco Central podías cancelar los pasivos, por qué no lo estás haciendo como primera medida? ¿O es que todo lo que dijo no es cierto?”.