Milei se reunió con el canciller británico: “Fijamos Malvinas en la agenda”

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantuvo este miércoles un encuentro con el secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Davos, Suiza.

There is much that the UK and Argentina can achieve by working together.



I met President @JMilei to discuss building cooperation on trade and combatting global threats.



I wished him well in his attempts to bring Argentina back to economic growth. pic.twitter.com/oSmLb48sru