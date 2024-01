Milei en Davos: adulación a empresarios y rechazo a la intervención estatal

El presidente de la Nación, Javier Milei, expuso este miércoles el Foro Económico de Davos, con un fuerte mensaje de rechazo a todo tipo de intervención estatal y aseveró “el capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”.

En primera instancia, el mandatario opinó que “Occidente está en peligro porque sus líderes fueron cooptados por una visión que conduce al socialismo y a la pobreza”.

.@JMilei, President of Argentina, explores the 'root cause' of challenges facing the Western world. #wef24 pic.twitter.com/wNKomDMGB2