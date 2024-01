Cafiero advirtió que “Milei sigue los pasos de Macri respecto a la Cuestión Malvinas”

El diputado nacional y exministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, cuestionó el encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo este miércoles con el canciller británico, David Cameron, al igual que la “ideologización” de la política internacional del Gobierno de La Libertad Avanza.

“Sería vergonzoso que vuelva a nacer un pacto como el Foradori-Duncan, que nosotros dimos de baja. Milei sigue los pasos de Macri respecto a la Cuestión Malvinas: no plantea el reclamo histórico ni defiende nuestra soberanía”, alertó a través de un posteo en redes sociales y resaltó que: “Las Malvinas son argentinas, eso no se negocia”.

“Un presidente no se junta con un canciller, lo primero que le diría es eso. Un presidente se junta con presidentes, los cancilleres con los cancilleres y así. Eso en política exterior vale y cuenta”, aseveró el legislador.

En declaraciones a la AM 1110, aclaró que él “no está para dar consejos”, pero recordó aquel G7 de 2022 cuando estaba frente a la Cancillería y el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, “pidió” una reunión con el entonces jefe de Estado, Alberto Fernández.

“Nosotros le dimos la reunión pero lo primero que le planteamos fue que la relación entre la Argentina y Reino Unido nunca iba a estar completa hasta que no se discutiera la cuestión de fondo que tenemos, que es el conflicto por Malvinas”, evocó Cafiero.

“Ahí se terminó la reunión porque él dijo ‘este no era el tema’. Nosotros dijimos ‘hay un tema de fondo’, que no lo dice la Argentina únicamente, lo dice toda la comunidad internacional, desde la OEA hasta Naciones Unidas, hasta el G77 más China, los BRICS, la CELAC”, enumeró.

Así las cosas, puso de relieve que los alineamientos de la Argentina se tienen que dar en base a defender los intereses nacionales y la administración de Javier Milei incurre en “ese error principal”.

“Creo que hay una cuota de mucha ideologización de la política exterior y me parece que eso es un error”, reforzó el dirigente peronista.

En igual tesitura, consideró como otro desacierto que el país no vaya a ingresar a los BRICS: “Agraviar a nuestros principales socios comerciales, como China y Brasil, es otro error. Los alineamientos que están teniendo en materia de política exterior pierden de vista el interés nacional. La Argentina exporta tres veces más a la India que a España, y nosotros teníamos una excelente relación con España, sin embargo ese tipo de lectura equivocada y errónea del mundo de hoy, que te exige un alineamiento”.

“La Argentina no debería seguirlo o autofabricarse un alineamiento que no le están exigiendo; y si se lo están exigiendo, tener cintura para no hacerlo”, cerró.