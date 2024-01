“No necesitamos permiso de los grandes explotadores para tomar medidas”

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, aclaró que “no necesitan permiso” del Gobierno para adherir al paro general del próximo 24 de enero, al calor de la aplicación del protocolo antipiquete y la amenaza de descontar el día.

“Los trabajadores no necesitamos permiso de los patrones y mucho menos de los grandes explotadores para tomar medidas, así que vamos a seguir avanzando”, exclamó el referente sindical tras participar de la reunión de Unión por la Patria encabezada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En cuanto al anuncio del Gobierno sobre que se le descontará el día a los estatales que adhieran al paro, aclaró: “Estamos haciendo todo en función de que sea rechazado el DNU y la Ley Ómnibus. Hay que sumar voluntades en esa dirección y para el paro del 24, que va a ser un abrazo al Congreso”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había expresado que “el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, porque no nos terminan de quedar claro”.