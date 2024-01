Adorni ensalzó al sector opositor que le allana el camino a la Ley Ómnibus

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que “una parte de la oposición está acompañando y trabajando muy duro para que la Ley Bases llegue a buen puerto”, y valoró el apoyo por parte de “empresas PyMEs de todo el país y de la Unión Industrial Argentina”.

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario ponderó “el trabajo que se está realizando en la Cámara de Diputados, especialmente, con un sector de la oposición que, de manera razonable, están acompañando y nos han acercado un sinfín de mejoras para hacerle a la Ley Bases”.

En tanto, explicó que “hasta el momento se han presentado 17 amparos en la justicia, todos impulsados por gremios, en contraposición a los cero amparos presentados por los empresarios inversores. No hay ningún amparo presentado por quienes dan trabajo y crean empleo en el país”.

“Una organización sindical me ha enviado una carta documento intimándome a que me abstenga de llevar adelante el descuento de la huelga. Yo simplemente soy el vocero presidencial y en tal caso quien representa la voz del Presidente. Les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una carta documento”, acotó.



De todos modos, disparó: “Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Lo que no vamos a hacer es que los argentinos paguen que un empleado estatal no vaya a trabajar”.