La sorprendente multi-instrumentista que abrirá el show de Slash en Buenos Aires

La joven cantante y multi-instrumentista argentina Daniela Milagros es la elegida para abrir el show de Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators el viernes 9 de febrero en el Movistar Arena.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires en el 2004, la compositora y actriz, quien ejecuta piano, batería, bajo & keytar, posee una fuerte impronta, presencia escénica y elegancia que solo ella sabe conjugar.

Perteneció al coro de niños del Teatro Colón desde los 11 años hasta los 14 años, participando en las óperas, giras y conciertos junto a la Filarmónica de Buenos Aires.

Además, es la más buscada por las marcas de instrumentos musicales. Warwick, la empresa alemana líder mundial en bajos la contactó para que sea su embajadora para LATAM y Casio, la legendaria y prestigiosa compañía japonesa de teclados no se quedó atrás.

El 2023 fue un año de crecimiento constante presentándose con su banda en prestigiosas salas de Buenos Aires.

Finalmente, llegó el momento esperado de ir adelantando singles de su álbum debut…

A mediados de diciembre lanzó su quinto adelanto la canción “Ego”, un rock/pop potente en la que se destaca la inconfundible voz de Daniela y la guitarra filosa de su hermano Rodrigo -quien además compone los temas con ella-, complementándose de forma explosiva junto a la banda en un tema cargado de energía.

“Ego, es mi canción, mi historia en la música. En ella, comparto los obstáculos que he enfrentado, tanto personales como los que otros han puesto para detener mis metas. No es una canción dedicada a quienes no confiaron en mí. Es más bien una canción que busca inspirar a quienes se sienten sin esperanza, pensando en dejar el camino que eligieron”, resalta Daniela.

El 2024 no podría arrancar de mejor manera que siendo artista invitada de Slash. Y este es solo el comienzo de muchas novedades que van a dar que hablar.