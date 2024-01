La industria pyme cayó un 26,9 % en diciembre y cerró el 2023 con un negativo de 2,6 %

La producción en la industria manufacturera pyme experimentó una abrupta caída del 26,9 % en diciembre, a precios constantes, y finalizó el año 2023 con una baja de 2,6 % y, en la comparación mensual, la actividad industrial también sufrió una retracción acentuada, que alcanzó al 31,7 % respecto a noviembre de 2023.

“La significativa depreciación de la moneda, la escalada de la inflación posterior a las elecciones y los cambios en las regulaciones de importación, que impidieron realizar compras durante algunas semanas, entre otras cuestiones, crearon un entorno marcado por la elevada incertidumbre y la disminución del consumo, factores que obstaculizaron los niveles de producción en el conjunto del sector manufacturero”, explicaron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), como los principales motivos.

Y agregaron que también “se experimentaron períodos sin cotizaciones, con tasas elevadas de escasez de insumos, lo que llevó a que numerosas empresas suspendieran operaciones durante algunos días o adelantaran las vacaciones de su personal”.

Durante este mes, las empresas operaron con el 73,1 % de su capacidad instalada, casi en los mismos niveles de noviembre (73,3 %): “La estabilidad de esa variable en medio de una caída tan profunda se debe, en parte, a la salida del proceso productivo de algunas maquinarias sin repuestos disponibles, y al achicamiento de unidades de negocios frente a la expectativa de un futuro recesivo”, explicaron.

En diciembre, el 53,4 % de las empresas reportó dificultades para reponer stocks, especialmente en la obtención de materias primas e insumos, resultados que surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora la CAME, con una muestra que alcanzó a 410 industrias pyme a nivel federal.

La peor performance de diciembre la tuvo “Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte”, con una baja anual de 35,7 % en su producción, a precios constantes, seguida por “Maderas y muebles” (-34,4 %).

En el acumulado del año, la mejor performance sectorial estuvo en “Textil e Indumentaria”, con un alza de 3,3 % frente al período enero-diciembre de 2022. La peor correspondió a "Papel e impresiones" con una caída del 16,7 %.

En cuanto al rubro “Alimentos y bebidas”, la producción bajó 15,2 % anual a precios constantes en diciembre, pero cerró el año con un alza de 2,9 %. En la variación mensual, se retrajo 21,4 %. En el último mes de 2023 las industrias operaron con 75,8 % de su capacidad instalada, por encima de noviembre (72,7 %).

Fue un diciembre marcado por subas en todos los insumos y materias primas. Las empresas consultadas señalaron que muchos clientes adelantaron pedidos en noviembre, y eso explicaría la fuerte caída mensual. Así, siendo diciembre el mejor mes del año para este sector, para muchas industrias terminó siendo el peor.

“Aún no podemos recuperarnos porque no se normaliza el desabastecimiento de materia prima por parte de los proveedores”, se expuso desde una empresa de la Ciudad de Córdoba, mientras que una fábrica de Rosario analizó que “tuvimos la producción frenada la mitad del mes porque no conseguíamos insumos”.