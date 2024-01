Milei afirmó que el paro general del miércoles “va a demostrar que hay dos Argentinas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, le restó entidad al paro general de este miércoles, al advertir que la medida de fuerza motorizada por la CGT “va a demostrar que hay dos Argentinas: la que se quiere quedar en el pasado, y la que quiere el modelo que quiere ser un país desarrollado”.

También defendió su DNU y el proyecto de Ley Ómnibus al aclarar que “no cedimos en nada, hay mejoras. Cuando alguien nos propone una mejora, aceptamos. Tenemos que mirar siempre el equilibrio fiscal, la discusión es con el equilibrio fiscal sobre la mesa”.

“Cuando el déficit supera los 4 puntos del PBI, estás en riesgo. A mí me dejaron 17 puntos de déficit” y “hay gente que prefiere el sistema de política económica de Sergio Massa, por eso estamos como estamos. En el caso nuestro, el 56% de la gente eligió un cambio de política económica”, exclamó el líder libertario.

En una amistosa charla con el comunicador Ari Paluch en el aire de FM Rock & Pop, el jefe de Estado prometió “estabilizar la economía” y precisó que “en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneemos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios. No hay magia, esto demanda tiempo y nosotros proponemos soluciones reales. Es un trabajo serio poner de pie a la Argentina”.

"El paro del miércoles va a demostrar que hay dos Argentinas: la que se quiere quedar en el pasado y la que quiere el modelo que quiere ser un país desarrollado".



En cuanto a la inflación, consideró que si en enero se repite un índice de inflación del 25 %, como se registró en diciembre, sería un “buen dato” y “de ahí para abajo, sería todo para festejar”, porque “implicaría que estás en el inicio del camino descendente”.

Consultado sobre los cuestionamientos por el impacto de la Ley Ómnibus en la actividad cultura, apuntó contra buena parte de la comunidad artística: “No podés mentirle a la gente. Se está haciendo la defensa de un privilegio cuando en esa mesa no están los desnutridos, los menores a los que no les alcanza para comer y los pobres”.

“O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, sentenció Milei.