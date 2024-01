Beligoy, en modo comediante: “El arbitraje argentino es 100 % creíble”

El director nacional del Arbitraje de fútbol, Federico Beligoy, le restó dramatismo a los cuestionamientos a sus súbditos y destacó el nivel del referato argentino.

“Llevo 30 años acá. Esta profesión es así, el arbitraje es un caballito de batalla para muchos los días lunes”, explicó.

“Me da mucha satisfacción cuando aparece un Ramírez, un Falcón Pérez, un Zunino, un Rey Hilfer...”, dijo y reconoció que uno de estos jueces tiene chances de dirigir el próximo superclásico: “Si se juega el Boca-River hoy, Ramírez es un candidato”, graficó sobre la renovación.

✍️ [𝙃𝙄𝙇𝙊]



Todas las polémicas de Barracas Central, el equipo más favorecido de Argentina. 🇦🇷🧐🔥



Si te gusta, ayudarías con un RT, un MG o un follow. 🙏 pic.twitter.com/SefepWDscj — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 22, 2021

Pese a los escandalosos fallos a favor de los equipos amigos del presidente de la AFA, Beligoy se apresuró en aclarar: “Nunca me llamaron para decirme quién tiene que ganar. Son cosas del colectivo imaginario de la gente”.

“Confío plenamente en todos los árbitros. Los defiendo porque es mi deber y el arbitraje argentino es 100% creíble”, aseveró Beligoy en declaraciones a Radio Mitre.

La escuela de árbitros después de enterarse que van a jugar #AlmiranteBrown y #Riestra por las semifinales de #PrimeraNacional.



Se rompe la Matrix de fallos polémicos y favoritismos. pic.twitter.com/AqeItnzhUS — La Pelota Siempre al 10 ⭐⭐⭐ (@SiempreAlDiego) November 14, 2023

Además, se vanaglorió de que “el año pasado terminó todo el futbol contento. Descendieron quienes debieron descender. Los ascensos y descensos fueron lógicos”.

“Estamos en un momento donde el VAR debería intervenir lo menos posible. El VAR debería enterar en situaciones graves o groseras” y “hemos mejorado mucho el tiempo de respuesta del VAR”.

Ocurrió en Argentina: el árbitro VAR, Diego Abal, anuló el gol de Gimnasia ante Sarmiento por un offside inexistente ya que la jugada fue desde un córner. Él partido acabó 0-0.



Abal, llamó a la dirigencia de Gimnasia, aceptó su error y pidió disculpas.pic.twitter.com/3H656hfyw5 — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) May 27, 2023

Por otra parte, consultado por la foto que despertó críticas por su presencia en una de las plateas del estadio Maracaná en ocasión de la final de América entre Fluminense y Boca Juniors, matizó: “Con Chiqui (Claudio Tapia) fuimos a ver varias finales. No voy a andar explicando que me invitan a todas las finales. No me interesa que aparezca una foto. Sé que soy un blanco al que gusta disparar y hay quienes quieren estar aquí”.

Finalmente, desestimó los cuestionamientos del exdirector técnico Ricardo Caruso Lombardi, a quien tildó de “pajarito pasado de moda”.

“Quiere figurar. El otro día me lo crucé y se puso blanco. Le gusta hablar mucho, es un personaje”, finalizó.