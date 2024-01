La historia completa detrás del violento ataque de una mujer a su ex en un auto en Villa Gesell

Una mujer atacó a su expareja con un palo de madera, hecho que tuvo lugar este jueves en el Paseo 116, entre 2 y 3 de Villa Gesell, y mediante el cual lesionó a su víctima en su brazo izquierdo y le dañó el auto, rompiendo uno de los vidrios, un espejo retrovisor, el capot y la puerta del lado del conductor. Otra mujer, que estaba junto al damnificado y sobre el vehículo, filmó la secuencia y el video rápidamente se viralizó en redes y en noticieros.

📽| Una mujer chocó con su camioneta, primero, y atacó con un bate, después, a un hombre que había requerido una restricción perimetral sobre la violenta. Fue en calle 116, entre 2 y 3 de #VillaGesell. Fue detenida pic.twitter.com/G2UuqnHWgK — ANDigital (@ANDigitalOK) January 25, 2024

Pero detrás de ese ataque hay una historia, y ANDigital logró ubicar a la llamada “mujer del palo”. Se trata de Elizabeth Viola, quien contó cuál fue el contexto del ataque: “Él me golpeaba siempre, le hice tres denuncias, me acosaba y tiene problemas de adicciones”, contó Viola a este medio.

El denunciado es Rodolfo Carlos Secco, tiene 71 años de edad, fue rugbier y es abogado, vive en La Plata y es socio del Club Universitario.

Viola mostró imágenes en donde se observan marcas en su piel que, según su relato, son producto de golpes recibidos de su ex: “No solo me pegaba, yo terminé mi relación con él y me siguió buscando, hostigando y amenazando, me busca en lugares públicos y las provocaciones fueron muchas”, sostuvo la mujer.

Harta de esta situación, asegura estar “pasado por un momento muy difícil” ya que “se murió mi hermano y el duelo es complicado”, en pos de intentar justificar el relato salvaje del que fue protagonista y que prácticamente observó todo el país.

Vale remarcar que entre los antecedentes de Secco hay restricciones perimetrales impuestas por la Justicia, y que a pesar de las denuncias radicadas por Elizabeth, el sujeto sigue en libertad y ahora la denunciante pide garantías para seguir adelante y que cesen los hostigamientos.