Stolbizer recalcó que el Gobierno “no demuestra vocación democrática”

La diputada nacional de Hacemos Consenso Federal, Margarita Stolbizer, se refirió al debate de la Ley Ómnibus en el Congreso y consideró en este sentido que “el propio Gobierno se equivoca en contra de sus propios intereses”.

Consideró que ese yerro se da “al enviar una ley que es de una enormidad tan grande y de difícil tratamiento y consideración, por la diversidad y la cantidad de artículos”.

“El dictamen que se vaya a sacar tiene que ver con la devolución de la gente que vino, sin embargo vemos al oficialismo muy plantado y obcecado con plantear temas que van a perder en la votación en el recinto”, lamentó la líder del GEN.

Además, juzgo que a ese “paquetón” le faltan prioridades, como los diagnósticos sobre la crisis del país, el tratamiento contra la inflación y los jubilados. “Nosotros decidimos que vamos a asegurar que los jubilados no pierdan, no estamos de acuerdo de eliminar la cláusula de actualización de aumento. Debemos encontrar una fórmula que nunca pierda ante la inflación”, adelantó en declaraciones a la AM 950.

En cuanto a las retenciones, indicó que “el país tiene que volver a crecer, a producir y generar empleo porque esa es la mejor forma de afrontar la crisis. Las retenciones afectan a muchos sectores de la economía y hoy Argentina necesita exportar y obtener dólares”.

Del mismo modo, anunció que votará en contra sobre lo referido al tratamiento de la ley en materia de cultura: “No vamos a acompañar, la ley es un abandono y un ataque a las políticas de fomento de teatro, cine, bibliotecas populares y más, que son inconcebibles. Estas cosas no van a poder salir porque la mayoría van a votar en contra”.

Finalmente, lamentó “los desbordes del Presidente, diciéndoles a los gobernadores que si no sale la ley los va a fundir, ¿cómo va a decir eso? Se están traspasando líneas. Este es un Gobierno que no demuestra vocación democrática”.

“No nos negamos en el sentido de responsabilidad, de asegurar la gobernabilidad y de darle al nuevo Gobierno las herramientas que necesitan, pero que deben estar focalizadas en abordar la crisis financiera y fiscal. Queremos colaborar con la gobernalidad, pero con la Constitución en la mano”, sentenció.