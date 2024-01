El verano muestra sus garras

La provincia de Mendoza, gran parte de Neuquén, Río Negro, localidades del este de La Pampa y de San Luis, y el sur de Buenos Aires se encuentran bajo alerta roja por calor extremo, el máximo nivel dispuesto por el Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas máximas que pueden llegar a los 38 grados.

La alerta de nivel rojo indica que las temperaturas pueden tener un “efecto alto a extremo” en la salud y ser “muy peligrosas” afectando “a todas las personas, incluso a las saludables”, según la descripción del organismo meteorológico.

En tanto, varios distritos de San Juan, Río Negro y Neuquén, así como de la provincia de Buenos Aires (norte de Tres Arroyos, de Necochea, de Coronel Dorrego, entre otras) están bajo nivel naranja por temperaturas extremas, que pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo.

Además, rige alerta amarilla para gran parte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, el sur de Santa Cruz y algunas zonas de Entre Ríos.

En este caso, las temperaturas tendrán un efecto leve a moderado en la salud pero pueden ser pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Pronóstico

-HOY: Algo a parcialmente nublado. Vientos moderados del noreste y este. Templado a caluroso.

21° C/31° C



-MAR: Parcialmente nublado. Vientos moderados del noreste, caluroso.

22° C/34° C



-MIÉ: Parcial a algo nublado. Vientos del noroeste, muy caluroso.

24° C/37° C