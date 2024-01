SENASA frenó carga de osamenta animal y cráneos que provenían de Nigeria

Si bien naturalizamos que una gran cantidad de increíbles cuestiones ocurran a diario, nunca dejan de sorprendernos ya que en las últimas horas el Senasa interceptó una carga que provenía de Nigeria y que traía al país una serie de productos de origen animal y vegetal prohibidos.

En realidad no se trata de que productos prohibidos per se, sino que no pueden ingresar a la Argentina sin una autorización especial, y estos no la tenían.

Fue en el Aeropuerto Internacional de Córdoba donde los agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria decomisaron y desnaturalizaron piedras, tierra, restos vegetales, semillas, camaleones disecados, osamenta animal y hasta cráneos.

Si bien el vuelo provenía de la mencionada República africana, es menester aclarar que tuvo una escala en Panamá, país de Centroamérica donde o bien pasó inadvertida o bien se incorporó esta carga.

En su carta de presentación, el Senasa trabaja constantemente en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de todo el país para detectar productos que puedan poner en riesgo la producción agroalimentaria y la salud de nuestra población.

En ese marco, el ingreso sin autorización de productos y subproductos de origen animal, vegetal o animales vivos puede introducir plagas y enfermedades a nuestro territorio y afectar la producción nacional, lo cual limita las exportaciones de nuestros productos a mercados internacionales y perjudica a las economías regionales.