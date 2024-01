“Todos queremos que el Gobierno sea un éxito, pero no a costa de las provincias”

La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, se refirió al debate de la Ley Ómnibus y planteó en ese sentido que “el Gobierno decía que no iba a negociar nada y va a sacar un muy buen aprendizaje que no lo debilita, sino que lo fortalece porque tener la humildad de hacerlo nos hace mejores”.

“Cada uno de los diputados, senadores y gobernadores estamos tratando de llevar la mejor versión posible de la ley”, ponderó la legisladora santafesina en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, recalcó: “Todos queremos que el Gobierno de Javier Milei sea un éxito, pero no a costa de las provincias. Porque si le va mal a ellas, le va mal a la nación".

Al respecto, graficó con la situación de las retenciones y puntualizó que Argentina es el primer exportador mundial de soja y que el 86 % de la producción se realiza en Santa Fe. “Si desalentás esa producción o la complicás, se perjudica la Argentina completa. El país necesita que se exporte más y que entre más dólares”, enfatizó.

“La harina de trigo pasa a tener la misma retención que el trigo, lo que desalienta al trabajo argentino y nos deja afuera de mercado”, acotó.

Por otra parte, manifestó que “es un Gobierno que entra en una minusvalía parlamentaria porque son pocos, pero pese a eso tiene una oposición responsable que quiere que le vaya bien. Mauricio Macri no tuvo la suerte de tener esta oposición y hay que aprovechar el momento y empujar hacia el mismo lugar”.

“Más de lo que pueden ser declaraciones, que está referido a un bloque duro que hay que cuidar, creo que el Presidente sí lo entiende. Y más allá de ese tipo de palabras que no suman, se está haciendo lo que hay que hacer, que es sentarse y escuchar”, prosiguió la vicepresidente de la Cámara alta.

Finalmente, hizo votos para “que salga de Diputados la mejor ley posible, así no tenemos que modificarla desde el Senado. Queremos escuchar a los funcionarios, pero me parece que lo ideal sería no cambiarlo para que no vuelva para así avanzar con mayor fluidez”.