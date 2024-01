“La voz de nadie”, nuevo libro de poesía de Adrián Dárgelos

Editorial Sigilo presenta La voz de nadie, el nuevo libro de poesía de Adrián Dárgelos, cantante y compositor de Babasónicos.

Su primer libro, Oferta de sombras, apareció también por Sigilo en 2019 y fue una sorpresa y una alegría para todos sus admiradores, en tren de conocer esta faceta distinta de este gran artista argentino.

“La voz de Dárgelos poeta es distinta de las voces del Dárgelos compositor, y creo que en este nuevo libro se ve todavía más claro. Es una voz más desnuda, menos aparentemente juguetona, sí decididamente filosófica, pero no es ni más ni menos verdadera, o en todo caso habría que decir que toda voz con elocuencia es siempre verdadera, no importa qué ropajes vista”, dice el editor, Maxi Papandrea.

En declaraciones a Indie Hoy, resalta: “Aparte de la palabra exacta y de las conexiones que hace, a mí me gustan mucho los niveles de abstracción a los que llega; como si pensara lo humano buscando la salida. En el título hermoso que eligió para el libro, un título que no creo irónico, hay una gran pista para pensarlo, pero estas no son más que mis ideas. Dárgelos tiene una mente brillante y eso se nota tanto en su poesía como en su música”.

La voz de nadie podrá adquirirse desde febrero en las principales librería y a través de la web de la editorial.