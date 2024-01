María Becerra, a fondo: De “mi país necesita estar mejor” a los políticos y sus “responsabilidades”

Hace unos pocos días la cantante Emilia Mernes quedó en el foco de la escena al decidir no opinar sobre la situación social en la Argentina y de lo que muchos consideran un “ataque a la cultura”, con las medidas implementadas por la administración que encabeza Javier Milei, respecto del posible cierre del INCAA y de la anulación de la asistencia económica estatal, pero quien tomó una actitud totalmente opuesta fue María Becerra, quien tras asegurar que “los artistas tenemos una responsabilidad” dijo que “mi país necesita estar mejor” y que los dirigentes “electos” tiene una “responsabilidad”.

Durante una entrevista con la periodista chilena Daniela Aguilera, La Nena de Argentina aseguró que el resultado de las elecciones “es lo que eligió la país” y que “un presidente o una presidenta asume porque es lo que la gente eligió”, pero inmediatamente enfatizó que “los artistas, y lo siento y sé que es así, tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad porque hay mucha gente que nos escucha de verdad, y tenemos una palabra fuerte”.

Esto aparentó ser una clara diferenciación de la postura tomada por Mernes, quien en una nota con un canal de España decidió “no opinar sobre temas políticos”, tal lo expresado por su agente de prensa en esa misma entrevista.

Pero lo manifestado por la oriunda de Quilmes, que cantó en Times Square para recibir el año 2024, no quedó allí: “A lo largo de mi carrera siempre he elegido expresar mis reflexiones sobre temas sociales y humanos a través de mi música, porque me siento con esa responsabilidad, y siento que mi objetivo es crear un arte que invite a la reflexión, al diálogo, a la aceptación, y que más allá de las diferencias que tengamos con los demás, uno es una persona y el respeto es lo más importante ante todo”.

“Yo siento que mi país necesita estar mejor, necesitamos tener paz, necesitamos estabilidad, el índice de pobreza esta súper alto, hay una inseguridad muy alta, hay una hiperinflación grandísima, un día te levantás y un paquete de yerba sale 5 pesos y al otro día sale el triple, es una inestabilidad constante y la Argentina necesita estabilidad y paz”, reflexionó con profunda consciencia social después.

Y, ya entrando en la problemática arena política, resaltó que “todos los políticos que nos representan tienen que dar resultados, y tienen que darle eso al país, es lo que nuestra gente merece y cuando uno vota lo hace con esperanza de que le den todo lo que necesita”.

“Las personas que sean electas y que nos están representando en este momento tienen que hacer bien su trabajo y que nos den resultados, que no sea solo hablar y prometer y decir, sino que si fuiste electo o electa, tenés la responsabilidad de darnos esto, porque es lo que todos estamos esperando”, concluyó, contundente, María Becerra.