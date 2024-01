Adorni justificó el ajuste: “No es negociable”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró la sesión en la Cámara de Diputados “donde se dará la media sanción a la Ley Bases, que es lo que consideramos el punto de partida en el camino hacia la libertad para todos los argentinos”.

Asimismo, puso de relieve que “la meta de déficit cero no va a ser negociable de ninguna manera”, por lo que “se van a acotar partidas y gastos hasta que la Argentina encuentre el equilibrio en las cuentas públicas".

“Se pusieron en marcha diferentes acciones en pos de la transparencia que buscamos en toda la administración pública, dando de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para transformarlo en un esquema de transferencias monetarias directas a los comedores y asociaciones, sin intermediación, y garantizando que también tengan acceso a una nutrición mucho mejor”, informó el funcionario.

En tanto, manifestó que “el Fondo Monetario Internacional presentó el informe de perspectivas económicas mundiales, que prevé una caída de la actividad del 2,8 % en la Argentina, como así también un repunte estimado en 5 % para el año que viene”.

“Además, estima que la inflación va a bajar a un dígito mensual hacia mitad de año, haciendo referencia a lo mismo que nosotros, que el resultado de esa baja depende de la consolidación del proceso de ajuste fiscal y monetario que el Gobierno está llevando adelante”, acotó Adorni.

En igual tesitura, recalcó que “el déficit fiscal no es negociable y ya lo he definido como la madre de todas las batallas. Entendemos que gastar más de lo que tenemos nos deriva a una crisis inflacionaria como en la que estamos o en una crisis de deuda como la que hemos vivido muchas veces en la Argentina. La meta de déficit cero no va a ser negociable de ninguna manera, y no sólo este año”.

“Como la meta es innegociable, como el norte está claro y dentro de ese norte está la cuestión de las cuentas públicas, se van a acotar partidas y gastos hasta que la Argentina encuentre ese equilibrio”, finalizó Adorni.