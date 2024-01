Estado asambleario y retención de tareas en La Plata por el “rojo” municipal

El subsecretario gremial de UPCN bonaerense, Facundo Mazzucchelli, se refirió al “preocupante” estado de los números en la Municipalidad de La Plata, situación por la cual mantuvo una reunión con el intendente Julio Alak.

“El Estado de la Municipalidad es muy preocupante, estamos en un brete con lo que nos dejó (el jefe comunal saliente, Julio) Garro. La Municipalidad está en rojo. La realidad es que nos debemos a nuestros afiliados y a pedido de nuestra secretaria general Fabiola Mosquera es que se dio esta reunión por el no pago de los sueldos de enero”, contextualizó el referente sindical.

En este sentido, explicó que “el intendente se comprometió a pagar los sueldos escalonadamente” pero “a raíz de este retraso tenemos estado asambleario y retención de tareas en los lugares de trabajo por dos horas los días miércoles y jueves”, al tiempo que confirmó que la semana venidera habrá una nueva “mesa de diálogo “con el Ejecutivo”.

“Entendemos la situación del país, de la Provincia y de la Municipalidad, más aún con un intendente que dejó tierra arrasada. La realidad es que no podemos entender los sueldos magros que están teniendo los municipales. Nos pidieron tiempo pero no se puede tener tiempo para no comer”, alertó Mazzucchelli en declaraciones a Radio UPCN.

Luego aclaró que “no hubo quejas por despidos”, aunque sí recalcó que “no vamos a defender afiliados que no vayan a trabajar, ni convalidar contratos de gente que estaba en la cárcel o muertos” como sucedía en la administración Cambiemos.

“Estaremos siempre defendiendo al afiliado, lo único que no haremos es defender a quien no trabaje. Nunca dejaremos a nadie desamparado”, remató.