Gremiales | 31 ene 2024 Conflictividad Pablo Moyano no descarta otro paro contra las políticas del Gobierno “No le voy a poner fecha ahora pero si avanzan en contra del pueblo argentino, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados”, advirtió uno de los jefes de la CGT.

Pablo Moyano.