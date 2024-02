“Precoz” vuelve al Picadero

Precoz, una obra basada en la exitosa novela homónima de Ariana Harwicz, con dirección de Lorena Vega y las actuaciones de Valeria Lois y Tomás Wicz, vuelve a la cartelera porteña.

El reestreno será el 1 de febrero, a las 21.45 horas, con funciones cada juez en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, con entradas a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala.

Precoz nos sumerge en la historia de una madre, su hijo adolescente y la intensa relación que los une.

Un vínculo que se debate entre la ternura y la locura. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad...

Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. Algo de la endogamia entre ellos no cede y es el Estado el que aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético.

Casi gemelos, casi enemigos, la madre y el hijo ven sacudido su mundo con la aparición de un hombre que la enamora a ella y a él lo vuelve el cómplice perfecto. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada.



“Detonarse, estallar y después morir. Escribir y después morir. Precoz fue animada por los viñedos de noche, cuando nadie se atrevería a cruzarlos sin una pistola. Precoz fue impulsada por esas corrientes salvajes de agua que se llevan cuerpos y objetos para siempre. Eso es la maternidad en Precoz”, puntualiza Harwicz.

E interroga: “¿Por qué el hijo debe crecer? ¿Por qué el hijo debe partir en scooter y hacerse punk o sátiro o drogadicto? ¿Por qué debe la madre envejecer antes que el hijo? ¿Quién dijo que eso es Ley? Precoz es una visión de muerte en la cocina, de muerte entre las piernas. Y también ese fulminante amor”.