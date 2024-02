Desembolso “inmediato” del FMI para que Argentina pague intereses

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles la séptima revisión del acuerdo ampliado bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para la Argentina y elogió las “medidas audaces” del actual Gobierno.

De esta manera, la decisión del organismo internacional permite que se realice un desembolso inmediato de US$ 4.700 millones que servirán para “apoyar los sólidos esfuerzos políticos de las nuevas autoridades”.

El Directorio del FMI evaluó que “los objetivos clave del programa hasta finales de diciembre de 2023 no se alcanzaron por amplios márgenes debido a graves reveses en materia de políticas, lo que requirió la aprobación de exenciones de incumplimiento”.

A su vez, remarcó que se debió a la “introducción de medidas temporales que dieron lugar a la introducción o intensificación de restricciones cambiarias y prácticas de moneda múltiple”.

