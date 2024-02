Docentes argentinos podrán cursar una maestría y enseñar en EE UU

Este 2024 puede ser el año en que los docentes cumplan el objetivo de completar una maestría en universidades estadounidenses a la vez que viven la experiencia de enseñar en Norteamérica, esto gracias a la convocatoria que está realizando el programa Participate Learning.

“El Programa es una iniciativa que cuenta con el aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que, gracias a su convenio con universidades norteamericanas, le permite a los educadores postular y cursar su maestría mientras se desempeñan como profesores fuera de su país, de esta forma regresarán a sus hogares no sólo con la experiencia vivida en las aulas estadounidenses, sino que además con un postgrado universitario” indicó Ronald Ramírez, gerente de Reclutamiento Internacional de Participate Learning para Latinoamérica.

Los postgrados son ofrecidos por la Universidad de Greensboro donde se dicta la Maestría en Educación Especial, la Maestría en Educación Infantil y la Maestría en Educación Primaria o también está disponible la Universidad de Elon con la Maestría en Enseñanza e Innovación en Educación. Dichas carreras son en línea con una duración de 12, 24 o incluso la posibilidad de extenderlo a 36 meses.

Para cumplir esta meta de vivir la experiencia de enseñar en Estados Unidos y poder acceder a dichos postgrados y opciones de capacitación, los maestros deberán postular al programa de intercambio cultural que ofrece Participate Learning, el cual brinda la oportunidad de impartir clases en una escuela estadounidense por un periodo mínimo de dos años y máximo de cinco. De esta forma podrán cursar su maestría a la vez que viven la experiencia de enseñar en Norteamérica, iniciando el postgrado en su segundo año de establecidos en Estados Unidos.

Los docentes seleccionados enseñarán el español y la cultura de su país de origen en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia. Recibirán un sueldo en dólares equivalente al de un educador en Estados Unidos el cual es bastante competitivo según los años de experiencia que tenga el maestro al momento de aplicar, cobertura médica, pasaje aéreo, acompañamiento en el proceso de obtención de visa y orientación durante su período de residencia. Incluso el programa da la opción de viajar con su cónyuge e hijos.

