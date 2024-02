El diputado nacional de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, consideró que lo acontecido en el recinto en el marco del debate por la Ley Ómnibus era “bastante previsible, con el kirchnerismo negándose a reconocer la gravísima crisis que habían dejado”.

“El resto de la Cámara haciendo el énfasis en las necesidades de introducir una reforma integral de la organización de la economía argentina y de su Estado, al mismo tiempo que hay que buscar un proceso de estabilización dado los niveles de inflación que tenemos. Esos eran los dos ejes del debate”, explicó.

Acto seguido, evaluó que “la salida que tiene Argentina es al revés de lo que ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial, de cerrarse al mundo. Tiene que abrirse y lo que va a determinar nuestro futuro es que tengamos un vigoroso crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios. Eso no lo hemos logrado hacer en los últimos 20 años”.

“Hubiera deseado que la parte fiscal que había sido retirada estuviera dentro de lo que íbamos a discutir”, acotó, para luego dar cuenta que “había que introducir los capítulos de la ley de empleo. Argentina necesita desesperadamente hacer crecer las exportaciones, la inversión y el empleo. Lo que necesitamos es un vigoroso crecimiento de las PyMEs”.

“Acá hay una hostilidad a la actividad innovadora, emprendedora. Y parte de esa hostilidad es un sistema impositivo y de regulaciones laborales agresivo a las PyMEs”, enfatizó.

Por último, el diputado habló sobre los dos puntos que considera “fundamentales” y que han sido omitidos en la ley: “Una es que hay que preparar el presupuesto del 24. No se puede gobernar sin presupuesto. Segundo, necesitamos un Banco Central independiente. Esto de que siga siendo los controles de cambio y las prácticas del gobierno anterior a mí no me parece bien. Esos dos cambios los necesitamos más pronto que tarde”.