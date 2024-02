Espert, desafiante: “Hagan todas las manifestaciones que quieran”

El diputado nacional de Avanza Libertad en Juntos por el Cambio, José Luis Espert, expresó que “hay que condenar a los que cometen sedición y a los legisladores que los apoyan” en referencia a las protestas registradas en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus.

“La Constitución tipifica el delito de sedición y hay una pena de prisión establecida también está en el Código Penal para todos aquellos que intentan impedir que el Congreso funcione. Eso también rige para quienes los apoyan. Acá hay legisladores que están violando la Constitución, son delincuentes en los hechos”, arremetió titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

En igual tono, consignó que “acá hay diputados que salen de la Cámara para participar de manifestaciones sediciosas y luego vuelven al recinto. Son cosas que hay que condenar muy fuertemente”.

En la plaza intentan que el Congreso no sesione, eso es sedición, es delito. Lamento que el kirchnerismo, con la izquierda como su furgón de cola, se resistan a entender que no gobiernan más. El pueblo necesita la #LeyBases, no nos van a amedrentar. pic.twitter.com/jcpmdSYoz5