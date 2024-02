Mensaje de Macri a Milei: “No podemos volver a caer en la misma trampa”

Por redes sociales, Mauricio Macri salió a respaldar a Javier Milei en la antesala de la votación de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y condenó las manifestaciones frente al Congreso, así como el intento de un sector de la oposición de suspender la sesión.

“No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017”, expresó Macri, rememorando la conflictiva sesión durante su presidencia cuando intentó reformar la movilidad jubilatoria.

No nos engañan más.



Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote. Hoy es el día. Más…